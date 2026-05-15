«Он так ждал дочку»: подробности загадочной смерти участника СВО под Волгоградом

Участник СВО выпал с высоты седьмого этажа в Камышине Волгоградской области после долгожданного рождения дочери. Родные уверены, что трагедии можно было избежать, сообщает V1.RU .

Мужчина ушел на СВО добровольцем, получил ранение и лишился части ноги. Вернувшись с фронта, он прошел реабилитацию, устроился на работу в Камышине, снял квартиру и встретил любовь. Незадолго до смерти у него родилась дочь, появление которой погибший очень ждал.

По словам родственников, всего у 34-летнего мужчины три ребенка, два из которых живут в Казани. За день до смерти участник СВО общался с сыном и пообещал приехать к нему.

6 мая мужчина едва не выпал с балкона. На место прибыли экстренные службы, они осмотрели пострадавшего и отпустили. На следующее утро бойца обнаружили мертвым — он упал с 7-го этажа. В квартире мужчина находился один.

Семья до сих пор не понимает, что случилось с погибшим в день трагедии. Они считают, что это мог быть несчастный случай.

«Мы не знаем, что там произошло. У него не было ноги. Возможно, он просто потерял равновесие», — сказала родственница погибшего.

Также семья считает, что мужчину можно было спасти, если бы приехавшие 6 мая экстренные службы не оставили его одного. СК проводит проверку. Детали происшествия устанавливаются.

