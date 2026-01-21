«Он и мухи не обидит»: мать подозреваемого в убийствах в Гоа не верит в его вину

Мать подозреваемого в убийствах в Гоа россиянина не верит в его виновность

Мать 30-летнего россиянина Алексея Леонова, задержанного в индийском Гоа по подозрению в убийстве двух женщин, заявила о намерении добиваться его депортации в Россию и выразила уверенность в невиновности сына, сообщает RT .

Женщина уверена, что ее сын оговорил себя, находясь в невменяемом состоянии, и не мог совершить такие преступления.

«Это наговоры, мой сын не может быть таким. Как говорят, шесть дней они курили. Естественно это галлюцинации», — заявила мать Леонова.

Леонов работал аниматором на курорте и употреблял наркотики. После задержания он якобы признался еще в нескольких убийствах, однако часть этих признаний не подтвердилась. Полиция также проверяет его причастность к смерти жительницы Индии, которая, по предварительным данным, скончалась от передозировки.

Мать Леонова отметила, что сын уехал в Индию три года назад, ранее работал в России на железной дороге и в метро, занимался дизайном. В Индии он жил преимущественно в Дели, иногда приезжал в Гоа, работал аниматором и актером. Женщина подчеркнула, что Алексей всегда поддерживал с ней связь и не проявлял агрессии.

«Он у меня мухи не обидит. Я узнала случайно от дочери, что там накурились. При мне никогда такого не было», — рассказала она.

Согласно индийскому законодательству, за предумышленное убийство предусмотрено суровое наказание вплоть до смертной казни. Между Россией и Индией действует договор об экстрадиции, что позволяет осужденному отбывать наказание на родине. Мать Леонова намерена добиться его депортации, однако для этого требуется согласие самого Алексея. Она также считает необходимым провести психиатрическую экспертизу для установления его вменяемости.

