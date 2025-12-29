«Он держал, она била»: пьяная женщина сломала нос таксистке в Приморском крае

В Приморском крае нетрезвая пассажирка жестоко обошлась с водителем такси из-за требования оплатить поездку и возместить расходы на очистку салона, испачканного ее детьми. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщила сама пострадавшая, водитель по имени Ксения.

Инцидент произошел 26 декабря, когда девушка приняла заказ от нетрезвой компании. Сначала восемь человек собирались ехать вместе, но после протеста водителя в машину села только женщина с тремя детьми.

«Я заметила, что перевод так и не поступил, повернулась назад и увидела, как двое детей прыгают в грязных ботинках по сиденью. Я говорю: уберите, пожалуйста, детей, я не смогу дальше работать, здесь нужна химчистка. А потом оказалось, что вдобавок они накрошили булки на весь салон», — уточнила Ксения.

Когда автомобиль прибыл в пункт назначения, пассажирка быстро выскочила из машины. Надеясь получить оплату, Ксения побежала за ней, но в ответ услышала только брань. К нападавшей присоединился ее приятель, подъехавший на другом такси.

По словам Ксении, мужчина тянул ее за волосы по дороге, а затем подскочила пьяная пассажирка, которая не оплатила проезд, и начала бить ее кулаками. Мужчина держал пострадавшую, пока женщина била ее по лицу, телу и голове. В какой-то момент приятель агрессивной женщины осознал, что переходит границы, и ослабил хватку.

В итоге пострадавшая упала на землю, после чего женщина сломала ей нос и продолжила избивать еще какое-то время, затем она отступила. Истекая кровью, девушка вызвала скорую помощь и полицию. У нее диагностировали перелом носа, сотрясение головного мозга, множественные кровоподтеки и ушибы.

Ксении предстоит долгий процесс восстановления — сейчас она носит шейный воротник и готовится к дальнейшим медицинским обследованиям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.