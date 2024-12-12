«Он был неадекватен»: в детсаду Челябинска назвали подробности нападения мужчины

Воспитательница и воспитанники детского сада № 348 в Челябинске не пострадали при проникновении в учреждение агрессивного мужчины. Задержать злоумышленника помогли родители детей, сообщает Газета.ru со ссылкой на замзаведующей по учебно-воспитательной работе Надежду Пильникову.

«Мужчина проник [на территорию детского сада], но он никому не навредил. Непонятно, что ему было нужно. Он просто был в неадекватном состоянии», — сказала она.

По словам Пильниковой, вторгнувшийся мужчина был незнаком персоналу детсада. Заместитель заведующей рассказала, что злоумышленник начал хватать воспитателя за руки, после чего последняя закричала и позвала на помощь.

Инцидент сильно напугал сотрудников и детей, признались в учреждении. Неадекватного мужчину помогли задержать родители воспитанников, после чего подоспевшие росгвардейцы и полицейские увезли злоумышленника в отделение.

В результате случившегося дети и воспитательница не пострадали.

Ранее kp.ru сообщал, что пьяный челябинец перелез через забор и проник в детский сад, где набросился на сотрудницу. Все произошло вечером в Металлургическом районе города, когда воспитательница ждала родителей вместе с воспитанниками, находясь на улице.