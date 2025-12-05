ОМОН «Русич» помог освободить пациентов рехаба в Подмосковье

В Главном управлении Росгвардии по Московской области сообщили о совместной операции спецназовцев ОМОН «Русич» и полиции, направленной на проверку деятельности частного реабилитационного центра. Мероприятия проводились в Егорьевске, где, по имеющимся данным, сотрудники учреждения незаконно ограничивали свободу пациентов, сообщает NEWS.ru.

В ходе проверки выяснилось, что рехаб располагался в частном доме с ограниченным доступом. На момент прибытия представителей правопорядка в нем находились 26 человек, проходящих курс лечения от разного рода зависимостей.

Опрошенные пациенты единогласно заявили о злоупотреблениях со стороны персонала. По их словам, сотрудники центра постоянно применяли к ним физическую силу, связывали и насильно помещали в подвальное помещение.

Подчеркивается, что благодаря содействию бойцов Росгвардии были задержаны директор и трое сотрудников реабилитационного центра. В настоящее время с задержанными проводятся дальнейшие следственные действия.

Как сообщалось ранее, мужчина, знакомый с основателем элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» Максимом Антоновым, задержанным по обвинению в незаконном лишении свободы, заверил, что тот — человек с добрыми намерениями. Друг, пожелавший сохранить анонимность, предположил, что Антонова могли оклеветать пациенты центра. Он выразил надежду на скорейшее выяснение всех обстоятельств дела.

