Окурки, удары в голову и перцовка: массовая драка произошла у московского клуба

По словам очевидцев, двое парней курили рядом с машиной, а затем бросили там окурки. Это возмутило сидящую в авто компанию. Молодые люди вышли разбираться с обидчиками.

Сначала оппоненты устроили словесную перепалку, затем один из молодых людей ударил другого кулаком в голову. В этот момент дерущихся окружили несколько прохожих, которые тоже попали под раздачу.

Вскоре рядом в бою сошлись двое молодых людей. Дрались они один на один до крови. По словам очевидцев, навести порядок смог охранник клуба, применив перцовый баллончик.

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