Около 500 мертвых черепах с выпученными глазами нашли вдоль побережья Индии

Почти 50 мертвых черепах обнаружили вдоль береговой линии Индии. При этом многие туши имели выпученные глаза и опухшие шеи, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет местное издание Times of India, у большинства мертвых черепах наблюдались признаки утопления. Индийские защитники природны обеспокоены таким количеством погибших животных из-за масштабного рыболовства.

В статье отметили, что для дыхания черепахам необходимо периодически всплывать на поверхность каждые 40–45 минут. Но зачастую животные запутываются в рыболовных сетях, которые мешают им всплыть и тянут ко дну, что приводит к их гибели.

По словам эксперта по охране морских черепах Супраджи Дхарини, основными причинами гибели животных являются неконтролируемый лов коммерческими судами и использование сетей для ловли кальмаров.

Ранее на пляжах Австралии вслед за черными фекальными шарами стали появляться таинственные белые. Из-за этого некоторые места для купания стали закрывать.