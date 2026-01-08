Около 50 голодных овец захватили супермаркет в Баварии

На юге немецкой Баварии около 50 овец внезапно ворвались в супермаркет Penny, они гуляли по магазину примерно 20 минут, пока их пыались выгнать, сообщает Life.ru .

Видеоролик из магазина показывает, как стадо сначала ворвалось в торговый зал, а потом, словно испугавшись покинуло магазин. Немецкий ZDF написал, что овцы «вызвали полнейший хаос»

Как рассказали СМИ, животные сбились с пути после того, как их отделили от основного стада в 500 голов. Пастух отметил, что они приняли пакет с продуктами за корм, поэтому направились в магазин в поисках еды. Кроме того, данное событие привлекло внимание не только жителей, но и посольства ФРГ в Лондоне.

В ответ на неожиданный «захват» магазина компания Penny объявила, что обеспечит этим овцам годовой запас корма. В пресс-службе отметили, что вторжение животных привлекло дополнительное внимание к магазину, а также послужило неожиданной рекламой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.