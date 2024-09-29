Около 50 человек могут находиться в горящем автобусе под Краснодаром
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Предварительно, в Краснодарском крае в загоревшемся после ДТП автобусе находились 49 пассажиров, сообщает Маsh.
Рейсовый автобус двигался по пути Ставрополь-Краснодар. Он столкнулся на большой скорости с грузовой фурой, после чего вспыхнул.
Авария случилась в станице Старокорсунская на улице Северная.
Подробности происшествия и количество пострадавших выясняется. Пострадавших увозят скорые, сообщают очевидцы.