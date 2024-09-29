Около 50 человек могут находиться в горящем автобусе под Краснодаром Происшествия сегодня в 20:55 Фото - © Telegram-канал Baza

Предварительно, в Краснодарском крае в загоревшемся после ДТП автобусе находились 49 пассажиров, сообщает Маsh.

Рейсовый автобус двигался по пути Ставрополь-Краснодар. Он столкнулся на большой скорости с грузовой фурой, после чего вспыхнул. Авария случилась в станице Старокорсунская на улице Северная. Подробности происшествия и количество пострадавших выясняется. Пострадавших увозят скорые, сообщают очевидцы.