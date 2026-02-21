сегодня в 20:13

Около 25 человека эвакуировали из горящей пятиэтажки в центре Москвы

Около 25 человек эвакуировали из горящего пятиэтажного жилого дома в центре Москвы. Информация о пострадавших не поступала, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

ЧП произошло в субботу вечером в жилом доме на Донской улице. К настоящему моменту горят минимум три квартиры.

На опубликованных кадрах видно, как на месте происшествия работает пожарный подъемно-спасательный автомобиль. Из окон дома идет черный дым.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание. Сотрудники МЧС спасли человека из охваченной огнем квартиры на 5-м этаже, его передали медикам для осмотра.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

