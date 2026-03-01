Около 10 новых взрывов прогремело в Дубае утром

Россияне утром в воскресенье слышали около 10 новых взрывов в Дубае. Они прогремели в районах Дубай Марина, Jumeirah Village Circle и Dubai Hills, сообщает SHOT .

В небе остались видны следы работы ПВО.

Как отметили очевидцы, очень сильные взрывы гремят прямо над головами. Кроме того, виден пожар в порту Jebel Ali.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю.

После превентивного удара Израиля Иран стал отвечать и обстреливать в том числе и соседние страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.