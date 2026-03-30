Около 1 тысячи человек эвакуировали из села в Дагестане из-за паводка Происшествия сегодня в 03:13

Из села Новый Цилитль в Хасавюртовском районе Дагестана эвакуировали около 1 тысячи человек. Причиной стало затопление населенного пункта на фоне паводка, сообщает руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов.