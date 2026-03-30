Около 1 тысячи человек эвакуировали из села в Дагестане из-за паводка
Из села Новый Цилитль в Хасавюртовском районе Дагестана эвакуировали около 1 тысячи человек. Причиной стало затопление населенного пункта на фоне паводка, сообщает руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов.
На данный момент эвакуация уже завершена. Людей разместили в городе Хасавюрт у родственников.
«По предварительным данным, вывезено около 1000 человек, было задействовано 6 единиц техники», — отметил Исрафилов в своем Telegram-канале.
На данный момент идет уточнение последствий затопления и оценка ущерба.
Ранее жители 30 районов Дагестана остались без света после наводнения.
