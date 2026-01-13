Оказалась в западне: автобус в Москве протащил по дороге зажатую дверьми девочку

В столичном районе Бибирево 13-летняя девочка не успела выйти из автобуса, ее зажало дверьми и протащило 10 м, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел 12 января в районе 19 часов на одной из остановок. Водитель маршрутного автобуса, по мнению очевидцев, пытался «выдержать график», поэтому тронулся с места до того, как девочка успела выйти из салона.

«Девочку зажало закрывшимися дверями, ее протащило около 10 м, после чего она оказалась в западне — между автобусом и дорожным полотном. На крики ребенка водитель никак не реагировал», — поделился свидетель ЧП.

Также очевидцы сняли видео операции по спасению ребенка, зажатого между автобусом и дорогой. Девочку вытащили, а потом отправили в больницу на реанимобиле. У пациентки диагностировали различные травмы.

