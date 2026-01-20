Оказал сопротивление: ликвидирован россиянин, готовивший теракты против военных

Житель Ставрополья готовил теракты против российских военнослужащих. Когда его задерживали сотрудники ФСБ, он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, сообщает ТАСС .

По данным центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, теракт в отношении военнослужащих Минобороны России был предотвращен в Ставрополе в декабре прошлого года. Во время оперативно-разыскных мероприятий был выявлен житель Кисловодска 1982 года рождения, причастный к подготовке преступления.

Сотрудники спецподразделения ФСБ предприняли попытку задержать злоумышленника, но тот оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В результате произошедшего никто из правоохранителей и мирных жителей не пострадал.

На месте происшествия были найдены пистолет Макарова, ручная граната Ф-1, рюкзак с СВУ, собранным из зарубежных компонентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.