Охранник сварился заживо из-за прорыва трубы в подземном паркинге в Москве
Фото - © Telegram/МК: срочные новости
В Москве из-за коммунальной аварии в подземном паркинге скончался мужчина. Он трудился охранником, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Инцидент произошел в понедельник примерно в 4 утра в паркинге в районе Северное Чертаново. Там прорвало трубу с горячей водой.
В это время в помещении находился мужчина, который работал охранником.
По итогу он сварился заживо. Погибшему было 59 лет.
Ранее мужчина погиб из-за прорыва трубы с кипятком в подъезде многоэтажки на улице Чертановской.
