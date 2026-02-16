сегодня в 11:15

Охранник сварился заживо из-за прорыва трубы в подземном паркинге в Москве

В Москве из-за коммунальной аварии в подземном паркинге скончался мужчина. Он трудился охранником, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел в понедельник примерно в 4 утра в паркинге в районе Северное Чертаново. Там прорвало трубу с горячей водой.

В это время в помещении находился мужчина, который работал охранником.

По итогу он сварился заживо. Погибшему было 59 лет.

Ранее мужчина погиб из-за прорыва трубы с кипятком в подъезде многоэтажки на улице Чертановской.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.