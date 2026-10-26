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Охотники застрелили медведя, который бегал по улицам Мысков Кемеровской области

В Мысках Кемеровской области в ночь на 26 октября крупный медведь попал в объектив уличной камеры. Охотники отогнали хищника в лес и застрелили утром, сообщает vse42.ru .

О появлении зверя сообщил министр лесного комплекса и охотхозяйства Кузбасса Евгений Бойко. Камера сняла, как медведь бежит по заснеженной улице.

Оперативная группа сразу после получения сигнала отправилась на поиски хищника. Его отогнали далеко в лес. Охотники пытались застрелить зверя, но смогли сделать это лишь утром.

«В ходе патрулирования, которое продолжили до утра, медведя удалось изъять из популяции. Опасность для жителей устранена», — сказал Бойко.

Ранее в Мысках уже замечали медведя: он съел домашнюю собаку, которая сидела на цепи. В конце сентября зверь также регулярно появлялся в Кемерове.

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