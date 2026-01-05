«Охотник за девочками» признался в изнасилованиях и странно умер под Волгоградом

Николай Прокудин, который охотился за женщинами и девочками в Волжском, Средней Ахтубе и Ленинске, признался в десятке изнасилований и умер при странных обстоятельствах, сообщает V1.ru .

Первые сообщения о сексуальных преступлениях в Заволжье следователи сначала считали отдельными преступлениями, так как они произошли в разных местах и с разницей по времени. Возможно, их было больше, просто запуганные жертвы не обращались в МВД. Но первым в жестокой серии считается нападение на девочку в Средней Ахтубе в ночь на 2 августа 2003 года.

Тогда в милицию поступила информацию, что около 2 часов ночи неизвестный напал на спешившую домой девочку возле торговых павильонов. Он увел ее подальше, ее на землю и, сломив сопротивление, изнасиловал. Через полгода в Средней Ахтубе около полудня неизвестный пристал к девушке, он увел ее в рощу на окраине и надругался.

Еще через полгода (14 августа 2004 года) в Средней Ахтубе было совершено третье изнасилование. В районе 23 часов около школы № 3 мужчина напал на девочку, затащил в кусты и изнасиловал.

Как рассказала работавшая в то время старшим следователем СУ прокуратуры по Волгоградской области Ольга Кучерова, затем произошла волна подобных преступлений в Ленинске и Волжском. Следователи предположили, что действует один насильник, позднее это подтвердилось.

Через месяц, почуяв безнаказанность и силу, преступник сменил тактику и начал проникать в дома жертв. Так он изнасиловал двух сестер 9 и 11 лет в Ленинске. Он забрался ночью к ним через окно, закрыл дверь комнаты, где спала их тетя, а зашел к девочкам, запугал их и изнасиловал.

Через месяц возле Ленинска насильник днем напал на 12-летнюю девочку, которая пошла выбросить мусор. Угрожая ножом, он засунул жертву в деревянный ящик, заменявший на мотоцикле люльку, забросал тряпками и вывез за ж/д переезд в степь, где надругался над ребенком и бросил ее.

Девочка запомнила особую примету мотоцикла: деревянный короб вместо коляски. Тогда специалисты стали проверять всех владельцев мототранспорта. Но задержать маньяка — 30-летнего Николая Прокудина, тогда не удалось. Он сбежал и его объявили в федрозыск.

На время Прокудин залег на дно, поселился в камере теплотрассы на окраине Волжского, около пивоваренного завода. Оттуда он выходил на охоту, насиловал жертв и возвращался в логово.

Сексуального маньяка задержали 16 мая. Его поймали со спущенными штанами перед рыдающей и почти раздетой 11-летней девочкой. Мужчина подстерег ребенка у одного из домов по улице Оломоуцкой в Волжском.

Всего установлены 16 жертв Прокудина, но следователям было ясно, что их гораздо больше.

«Мы успели отработать с ним практически все эпизоды по Ленинску. В пятницу на допросе он дал явку с повинной сразу по трем различным эпизодам, показал все на месте, провели процедуры опознания. Следующий допрос был назначен на вторник, 14 июня», — сказала Кучерова.

В камере следственного изолятора № 5 в Ленинске маньяк провел меньше суток. Вечером 10 июня его привезли туда из изолятора временного содержания. Чтобы заключенные не устроили самосуд, мужчину поместили в одиночную камеру. Утром следующего дня оперативный работник нашел преступника мертвым, стоящим на коленях перед унитазом. Уголовное дело закрыли в связи со смертью.

