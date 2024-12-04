Охотник на байкеров: неизвестный ставит ловушки в Солнечногорске
Неизвестный «мститель» начал борьбу с байкерами в Подмосковье
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В подмосковном Солнечногорске неизвестный начал устраивать ловушки для байкеров, один человек уже получил травмы, сообщает «Царьград».
Неизвестный «мститель» начал натягивать веревки между деревьев, в одну из таких ловушек уже попал байкер и серьезно травмировался. Личность неизвестного «охотника» выясняется.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщила пресс-служба СК России.
Предположительно один из местных жителей устал от шума и решил таким образом остановить любителей быстрой езды.