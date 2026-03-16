Охота на ставропольцев: неизвестный расставил по городу капканы

В Ставрополе неадекваты расставили капканы в жилой зоне, в один из них угодила собака — животному разорвало лапу, сообщает канал stav_now.

Все произошло в ДНТ «Орловка». Каждый день в местах, где были установлены капканы, ходят люди и играют дети. Одно из устройств сработало — в него угодила собака. Животное оперативно доставили в ветклинику, конечность пришлось ампутировать.

Информация об установленных капканах активно обсуждается в местных чатах.

«Собаку мы нашли, вызвали полицию. <…> Но участковый разбираться не стал. Сказал, что это незаконная охота, и все. Капканы все еще стоят на дорожках», — написал один из тех, кто не смог пройти мимо.

Горожане недоумевают, кому вообще понадобилось расставлять капканы на тропах, которыми все активно пользуются. Некоторые даже называют это попыткой умышленно причинить вред здоровью.

