Огромный нефтетанкер Кувейта загорелся у Дубая после удара БПЛА Ирана

Иран ударил по танкеру с нефтью рядом с берегами Дубая в ОАЭ, спровоцировав пожар. Американский президент Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран не откроет Ормузский пролив, армия Соединенных Штатов разрушит электростанции и нефтяные скважины исламской республики, сообщает ProFinance.ru .

Кувейтский танкер мог транспортировать два млн баррелей нефти на сумму не менее 200 млн долларов. На фоне атаки стоимость ресурса временно увеличилась. Утром 31 марта стоимость нефти марки Brent перешагнула отметку 115 долларов за баррель. Затем она снизилась до 113 долларов.

В пресс-службе компании Kuwait Petroleum Corp., которой принадлежит танкер, рассказали, что атака БПЛА Ирана произошла утром 31 марта. Из-за нее корпус судна был поврежден, начался пожар. К счастью, никто не пострадал.

Власти ОАЭ отметили, что утечки нефти у берегов Дубая также не произошло.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. Тот ударил в ответ, в том числе по военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

