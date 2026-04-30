Огромный кабан пробежал возле школы в Подмосковье и напугал учеников

Дикий кабан едва не совершил нападение на школу в поселке Дубовая Роща в Раменском округе. Он изрядно напугал школьников и их родителей, сообщает Mash .

Очевидцы запечатлели, как зверь выбежал из деревьев прямо к школе. Это произошло во время первого урока.

«Кабан ходит у школы. Такой огромный! Кошмар! Я сначала думала, что сошла с ума», — сказала одна из очевидцев, снявшая все на видео.

Кабан сначала пробежался вокруг школы, а затем зашел в жилую зону.

Жители вызвали экстренные службы, но зверь успел убежать.

