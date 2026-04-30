Огромный кабан пробежал возле школы в Подмосковье и напугал учеников
Дикий кабан едва не совершил нападение на школу в поселке Дубовая Роща в Раменском округе. Он изрядно напугал школьников и их родителей, сообщает Mash.
Очевидцы запечатлели, как зверь выбежал из деревьев прямо к школе. Это произошло во время первого урока.
«Кабан ходит у школы. Такой огромный! Кошмар! Я сначала думала, что сошла с ума», — сказала одна из очевидцев, снявшая все на видео.
Кабан сначала пробежался вокруг школы, а затем зашел в жилую зону.
Жители вызвали экстренные службы, но зверь успел убежать.
