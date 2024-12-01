Огромный фонтан высотой в несколько этажей забил в Челябинске
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На улице 50 лет ВЛКСМ в Челябинске забил фонтан высотой в несколько этажей, сообщает «Подъем».
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