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Огромный фонтан высотой в несколько этажей забил в Челябинске

На улице 50 лет ВЛКСМ в Челябинске забил фонтан высотой в несколько этажей, сообщает «Подъем» .

Посте ЧП жители начали шутить, что двор теперь можно превратить в зону отдыха, нужно только поставить рядом лавочки и забор.

«Там лопнул пожарный гидрант. От водоснабжения отключено три дома», — объяснили в мэрии.

Городские коммунальщики уже начали ремонт. Они обещают завершить работы быстро.

Ранее в школе в московском районе Орехово-Борисово Северное случился прорыв трубы с кипятком. Пострадавших не было.