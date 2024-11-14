Труба с кипятком лопнула в школе Москвы
Трубу с кипятком прорвало в московской школе
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В Орехово-Борисово Северное в одной из школ произошла коммунальная авария, в результате которой случился прорыв трубы с кипятком. Ученики снимали видео с места происшествия, сообщает «Осторожно, Москва».
На запечатленных учениками кадрах можно заметить клубы пара. Тем не менее, по данным руководства школы, последствия аварии уже устранены. Уроки в учебном заведении продолжаются.
Информации о пострадавших в результате прорыва трубы не поступало. Причины произошедшего выясняются.
Ранее в трубу прорвало на территории подмосковного ЖК «Люберецкий». В результате инцидента на месте образовалось целое «море», в котором тонули машины и люди.