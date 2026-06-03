Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

сегодня в 13:52

Огромный баннер загорелся прямо на жилом доме в Подмосковье

В Сети распространилось видео огромного пылающего баннера, который растянут на жилом доме в Ленинском городском округе в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Кадры с пылающим баннером засняли проезжающие мимо автомобилисты. Он растянут сверху вниз на 14 этажей.

На опубликованных кадрах видно, что баннер горит, от него в небо поднимается дым. Ткань тлеет прямо на окнах квартир.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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