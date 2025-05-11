Огромный алабай чуть не разорвал мальчика в Подмосковье
Алабай напал на ребенка на велосипеде в подмосковной Шатуре
Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори
Огромный алабай набросился на мальчика, который ехал по дороге на велосипеде. Инцидент произошел в Шатуре Московской области, сообщает «МК: срочные новости».
Когда мальчик проезжал мимо одного из домов, с участка вырвалась огромная собака породы алабай. Она кинулась на ребенка и повалила его на землю. Он спасся только благодаря взрослым — люди отогнали огромную собаку.
Затем мальчика успокоили. Он был сильно напуган поведением пса.
Ранее алабая задушили проволокой на глазах у детей. Инцидент произошел в Новой Москве.