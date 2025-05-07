Огромная труба водовода застряла на трассе в Самаре

В Самаре 18-колесный грузовик с огромной трубой водовода не смог вписаться в поворот и спровоцировал аварию. Из-за того, что часть дороги оказалась перекрытой, автомобилисты двигаются с осторожностью в объезд, сообщает «112» .

На опубликованных в Сети кадрах видно застрявший на повороте грузовик с разных ракурсов. Рядом с трубой толпились люди и, судя по всему, искали решение, как развернуть транспорт и убрать препятствие с проезжей части.

Несколько машин, попавших в аварию с трубой, получили повреждения. Жертв и пострадавших среди людей удалось избежать.

Рабочие везли водовод для установки в центральную магистраль, которая питает водой Куйбышевский район Самары. Из-за инцидента установка трубы сдвинулась на несколько часов, как и подача воды потребителям.