Огородник из Кабардино-Балкарии чуть не убил ребенка из-за яблока

66-летний огородник из Кабардино-Балкарии очень любит свой урожай, что чуть не довело его до тюрьмы. Мужчина запустил тяжелый предмет ребенку прямо в лоб из-за сорванного яблока, сообщает Mash Gor .

Инцидент произошел в Эльбрусском районе. Огородник чинил машину, когда увидел, как дети пробрались на участок, чтобы нарвать яблок.

Тогда мужчина решил запустить в них тяжелым предметом, который держал в руках. В итоге удар пришелся прямо в лоб 11-летнему мальчику.

Ребенок пришел домой к родителям и заявил, что получил травму во время случайного падения. Когда пришлось все же ехать в больницу и зашивать рану, мальчик во всем сознался. Ревностному огороднику дали условный срок.

