Огонь вырывается из окон: двухэтажный дом вспыхнул в Мытищах
Сильный пожар произошел в двухэтажном доме в Мытищах
В двухэтажном доме на Красногвардейской улице в Мытищах случился пожар, огонь вырывается из окон, сообщает «Осторожно, Москва».
На видеоролике от очевидцев ЧП видно, как пламя охватило почти всю постройку, а огонь вырывается из окон. В небо уходит густой дым. Также очевидцы поделились, что дым от возгорания в доме виден в разных районах Мытищ.
Информации о пострадавших в этом происшествии нет.
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