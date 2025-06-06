Огонь вырывается из окон: двухэтажный дом вспыхнул в Мытищах

В двухэтажном доме на Красногвардейской улице в Мытищах случился пожар, огонь вырывается из окон, сообщает «Осторожно, Москва».

На видеоролике от очевидцев ЧП видно, как пламя охватило почти всю постройку, а огонь вырывается из окон. В небо уходит густой дым. Также очевидцы поделились, что дым от возгорания в доме виден в разных районах Мытищ.

Информации о пострадавших в этом происшествии нет.

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