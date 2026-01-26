Огонь пожирает крышу: дом пылает в поселке Глебовский под Истрой — видео

сегодня в 12:00

Мощный пожар вспыхнул в доме в подмосковном поселке Глебовский

Сильное пламя охватило дом в поселке Глебовский в городском округе Истра. Кадры пожара публикует «МК: срочные новости» .

На видео изображен участок, огражденный забором. На территории находится дом. Судя по кадрам, сильный огонь пожирает крышу постройки.

Пожар хорошо виден с дороги. Над местом происшествия развевается густой серый дым.

Очевидцы боятся, что огонь может перекинуться на другие дома. На данный момент информации о причине происшествия и наличии пострадавших нет.

Ранее пожар вспыхнул в Кондопожской ЦРБ в Республике Карелия. В результате возгорания погиб один пациент.

