Огонь пожирает крышу: дом пылает в поселке Глебовский под Истрой — видео
Мощный пожар вспыхнул в доме в подмосковном поселке Глебовский
Сильное пламя охватило дом в поселке Глебовский в городском округе Истра. Кадры пожара публикует «МК: срочные новости».
На видео изображен участок, огражденный забором. На территории находится дом. Судя по кадрам, сильный огонь пожирает крышу постройки.
Пожар хорошо виден с дороги. Над местом происшествия развевается густой серый дым.
Очевидцы боятся, что огонь может перекинуться на другие дома. На данный момент информации о причине происшествия и наличии пострадавших нет.
