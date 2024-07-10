сегодня в 11:59

Огонь охватил 1,2 тыс кв м на сортировке вторсырья в Волгограде

Площадь пожара, который произошел на территории, где сортируют вторсырье в Волгограде, составила 1,2 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Огонь перекинулся с картона на одноэтажное железобетонное здание. Он быстро распространяется из-за наличия горючих материалов, а также жаркой и сухой погоды.

На месте ЧП трудятся свыше 70 специалистов, работают 24 единицы техники.

От горящего картона в небо поднимается густой черно-серый дым. Огонь заливают из стволов.