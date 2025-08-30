Огнетушитель взорвался в тоннеле на Ленинградском шоссе в Москве

В тоннеле на Ленинградском шоссе в столице взорвался огнетушитель, он был в стене в пожарном шкафу, сообщает Baza .

Как рассказали очевидцы происшествия, взрыв огнетушителя был такой силы, что пожарный ящик вывернуло, а корпус аппарата выбросило на более чем 50 м.

На место ЧП прибыли специалисты экстренных служб. Причины взрыва сейчас устанавливаются.

Ранее в Бутырском районе столицы на электросамокат повесили объявление с призывом не парковать его у подъезда, потому что этот транспорт «взрывается».