Огнеборцы спасли семью из 4 человек при тушении пожара в доме в Электроуглях

Во вторник работники 240-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» в ходе тушения пожара спасли 4-х человек. Возгорание произошло в многоквартирном доме города Электроугли Богородского городского округа, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника части Алексей Семенов рассказал, что около половины четвертого утра в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы, сообщившие о пожаре.

«Прибыв по указанному адресу, огнеборцы увидели, что из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, идет густой дым. Сформировав звено газодымозащитников и развернув магистральную линию для ликвидации очага возгорания, работники противопожарно-спасательной службы приступили к проведению разведки, эвакуации жильцов и тушению пожара. В горящей квартире огнеборцы обнаружили мужчину и женщину с двумя детьми возрастом семи и десяти лет. Из-за сильного задымления люди не смогли покинуть жилье и ждали помощи у окна. Надев на них спасательные устройства, специалисты вывели семью на свежий воздух, где передали медикам скорой помощи для осмотра», — рассказал Алексей Семенов.

Он добавил, что благодаря оперативной и слаженной работе пожарным удалось ликвидировать огонь в кратчайшие сроки и не допустить дальнейшего распространения пожара.

