Огнеборцы Подмосковья приняли участие в тушении пожара в округе Истра

В воскресенье, 8 декабря, огнеборцы 222-й и 227-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы приняли участие в ликвидации пожара в частном доме, распложенном деревне Новинки округа Истра, сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник 222-й пожарно-спасательной части Никита Вишнев рассказал, что во втором часу ночи в службу экстренных вызовов «Система-112» обратились хозяева дома, обнаружившие возгорание и своевременно покинувшие жилище.

«Прибывшие на место пожара огнеборцы установили, что двухэтажный дом площадью 120 квадратных метров охвачен огнем. Существовал риск распространения пожара на расположенное в десяти метрах здание частного хосписа, в котором в этот момент находились 3 человека медперсонала и 27 пожилых людей, двое из которых не могли самостоятельно передвигаться. Все они были эвакуированы из здания в безопасное место», — рассказал начальник подразделения.

Никита Вишнев отметил, что, проведя разведку, огнеборцы приступили к ликвидации возгорания, организовав бесперебойную подачу воды от ближайшего водоисточника, расположенного в четырех километрах от места пожара.

«На тушение огня и защиту соседнего строения было подано четыре пожарных ствола. Чтобы укротить стихию, огнеборцам потребовалось около трех часов. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарным удалось предотвратить распространение пламени на соседние строения. Пострадавших нет», — заключил Никита Вишнев.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.