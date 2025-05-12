Оглашен приговор гаишнику из глубинки, жившему в особняке с золотым унитазом

сегодня в 17:35

Гаишнику Сафонову, имевшему особняк с золотым унитазом, дали 20 лет колонии

Бывший начальник ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов приговорен судом к 20 годам лишения свободы и штрафу в 100 млн руб по нескольким обвинениям. Дело гаишника активно обсуждалось в медиа после появления фотографий его особняка, который изнутри обделан золотом, сообщает РИА Новости .

Сафонову вменяли создание преступного сообщества, злоупотребление служебными полномочиями и получение взяток. В деле фигурировало более 100 эпизодов.

Алексея Сафонова задержали в 2021 году. Сегодня, 12 мая, Черкесский городской суд приговорил бывшего начальника ГИБДД Ставрополья к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 000 000 рублей.

Подсудимый не признавал вину. Его защита намерена обжаловать приговор.

Сафонов прославился в Сети после появления фотографий его роскошного особняка, сделанных во время обысков. СМИ обращали внимание, что в доме у бывшего начальника ГИБДД были позолоченные унитаз и раковина.