Официальный Киев признал количество пропавших вести в Крынках

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ВСУ ничего не знает о судьбе 788 военных в селе Крынки

ВСУ ничего не знает о судьбе 788 военных, пропавших в селе Крынки в Херсонской области, пишет « Российская газета » со ссылкой на украинское издание «Следствие.Инфо».

«788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го», — указано в статье.

Издание приводит данные, что тела всего 262 военных удалось вывести во время боев.

Российская армия освободила Крынки в мае этого года. В боях ВСУ понесли большие потери.