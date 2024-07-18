Официальный Киев признал количество пропавших вести в Крынках
ВСУ ничего не знает о судьбе 788 военных в селе Крынки
ВСУ ничего не знает о судьбе 788 военных, пропавших в селе Крынки в Херсонской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинское издание «Следствие.Инфо».
«788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го», — указано в статье.
Издание приводит данные, что тела всего 262 военных удалось вывести во время боев.
Российская армия освободила Крынки в мае этого года. В боях ВСУ понесли большие потери.