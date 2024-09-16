Офицеров военного представительства МО РФ заподозрили в получении взяток

В Москве начальника 4924 военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в 2021-2024 годах офицеры обеспечивали беспрепятственную приемку у двух предприятий продукции военного назначения и работ, выполняемых по заключенным госконтрактам, а еще предоставляли им иные привилегии. За это они получили взятки на общую сумму свыше 11 млн рублей.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В рамках расследования следствие также даст правовую оценку действиям взяткодателей.

Популовский и Зорин признали свою вину. Следствие выясняет причастность офицеров к другим аналогичным преступлениям.

Ранее экс-сотрудников МО РФ заключили под стражу по делу о взятке в почти 8 млн рублей. Дело возбудили в отношении полковника запаса Андрея Чекмазова и его заместителя Дмитрия Фомина.