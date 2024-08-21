Газета.ru: в Нальчике осудили офицера за хищение 600 тыс рублей у Минобороны

В Кабардино-Балкарии офицер-контрактник похитил почти 600 тысяч рублей у Минобороны РФ, желая потратить их на супругу, но вложил все в личные нужды. По решению Нальчикского гарнизонного военного суда армеец должен выплатить штраф в 50 000 рублей, сообщает Газета.ru со ссылкой на изученный приговор.

По данным следствия, подсудимый, будучи главой кадрового отдела войсковой части, подделал документы от лица жены-военнослужащей ради получения материальной помощи. Он подписал за нее рапорт о выходе из отпуска по уходу за ребенком и поставил подписи от имени командиров.

В результате незаконных действий мужа женщина получила на свою банковскую карту 591 173 рубля. При этом деньги офицер потратил без ее ведома, «в личных и семейных целях».

Военный стал фигурантом дела о мошенничестве. С учетом смягчающих обстоятельств, в числе которых отсутствие судимостей, ему назначили штраф.

Суд также принял во внимание наличие у офицера маленького ребенка, признание вины и возмещение ущерба — глава кадрового отдела вернул Минобороны 644 тысячи рублей.