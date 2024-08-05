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Офицер избил железной палкой двух операторов ЗРК С-400 в Подмосковье

Два оператора ЗРК С-400 попали в больницу из воинской части в Подмосковье. По словам бойцов, офицер заставлял их стоять на полусогнутых ногах, бил железной палкой по голове, сообщает Mash.

Инцидент произошел в командном пункте зенитно-ракетных войск в Одинцове. Пострадавшие рассказали, что подполковник Жильцов решил, что подчиненные халтурят, после чего поставил их на полусогнутые ноги на 20 минут, а затем избил железной палкой.

Бойцы попали в медучреждение с ушибами мягких тканей. У одного из рядовых диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Военный СК возбудил дело против подполковника по статье о превышении должностных полномочий.