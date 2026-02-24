Одноклассники рассказали о погибшем при взрыве сотруднике ДПС Денисе Братущенко

Старший лейтенант полиции Денис Братущенко погиб 24 февраля при взрыве на площади Савеловского вокзала в Москве, еще двое сотрудников ДПС получили тяжелые ранения. Офицеру было 34 года. Об обстоятельствах трагедии и личности погибшего сообщает «Сайт MK.Ru» .

По данным издания, взрыв произошел около полуночи во время проверки автомобилей. После изучения записей камер наблюдения установлено, что мужчина, подорвавший служебную машину ДПС, погиб на месте детонации самодельного устройства. Ударной волной у автомобиля выбило стекла и деформировало крышу.

Денис Братущенко родился в Белгороде, окончил Белгородский государственный национальный исследовательский университет, отслужил в армии и в марте 2019 года начал службу в столичной полиции. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Одноклассники вспоминают офицера как отзывчивого и порядочного человека.

«Денис был очень позитивным, всегда помогал и умел дружить», — рассказала его одноклассница Альбина.

«Он был честным, открытым и справедливым», — сообщил одноклассник Павел.

Друг семьи Илья признался, что тяжело переживает случившееся, назвав погибшего «прекрасным человеком и верным другом».

Пострадавшие сотрудники полиции находятся в тяжелом состоянии, их семьям пообещали оказать необходимую помощь.

