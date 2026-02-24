Одноклассники рассказали о погибшем при взрыве сотруднике ДПС Денисе Братущенко
Старший лейтенант полиции Денис Братущенко погиб 24 февраля при взрыве на площади Савеловского вокзала в Москве, еще двое сотрудников ДПС получили тяжелые ранения. Офицеру было 34 года. Об обстоятельствах трагедии и личности погибшего сообщает «Сайт MK.Ru».
По данным издания, взрыв произошел около полуночи во время проверки автомобилей. После изучения записей камер наблюдения установлено, что мужчина, подорвавший служебную машину ДПС, погиб на месте детонации самодельного устройства. Ударной волной у автомобиля выбило стекла и деформировало крышу.
Денис Братущенко родился в Белгороде, окончил Белгородский государственный национальный исследовательский университет, отслужил в армии и в марте 2019 года начал службу в столичной полиции. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Одноклассники вспоминают офицера как отзывчивого и порядочного человека.
«Денис был очень позитивным, всегда помогал и умел дружить», — рассказала его одноклассница Альбина.
«Он был честным, открытым и справедливым», — сообщил одноклассник Павел.
Друг семьи Илья признался, что тяжело переживает случившееся, назвав погибшего «прекрасным человеком и верным другом».
Пострадавшие сотрудники полиции находятся в тяжелом состоянии, их семьям пообещали оказать необходимую помощь.
