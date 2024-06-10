Одного из лидеров украинских националистов ликвидировали под Харьковом

сегодня в 23:06

Националиста Кохановсого уничтожили в боях за Волчанск

Главаря группировки «Добровольческое движение ОУН» (признана в РФ экстремистской и запрещена) Николая Кохановского ликвидировали в боях за Волчанск в Харьковской области, пишет ТАСС.

Обстоятельства операции, при которой был устранен националист, не сообщаются.

«Кохановский воевал ещё с 2014 года в карательной операции против республик Донбасса. Убит в окопе под Волчанском на Харьковском направлении», — указывает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кохановский — был одним из активных националистов на Украине, постоянно участвовал в политических акциях.