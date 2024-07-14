Одним снарядом: уничтожено подразделение украинских беспилотников
Российские артиллеристы поразили расчет беспилотной авиации ВСУ
Российские артиллеристы поразили расчет беспилотной авиации ВСУ на западном направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Уточняется, что огонь вели бойцы мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии
«Расчет буксируемого орудия „Нона-К“ уничтожил расчет и точку взлета БпЛА противника с первого выстрела», — указано в сообщении военного ведомства.
Командир орудия с позывным Макарыч отметил эффективную работу разведки и бесперебойное снабжение боеприпасами.