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Одним снарядом: уничтожено подразделение украинских беспилотников

Российские артиллеристы поразили расчет беспилотной авиации ВСУ
Происшествия

Российские артиллеристы поразили расчет беспилотной авиации ВСУ на западном направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Уточняется, что огонь вели бойцы мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии

«Расчет буксируемого орудия „Нона-К“ уничтожил расчет и точку взлета БпЛА противника с первого выстрела», — указано в сообщении военного ведомства.

Командир орудия с позывным Макарыч отметил эффективную работу разведки и бесперебойное снабжение боеприпасами.