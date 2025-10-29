Одна из рук-«базук» Кирилла Терешина лопнула, он готовится к операции

Известный блогер Кирилл Терешин, получивший прозвище «Руки-Базуки», продемонстрировал публике, к чему привели уколы синтола в мышцы рук. У молодого человека произошел разрыв тканей одной из рук, что спровоцировало некротический процесс, сообщает «Вечерняя Москва».

Еще будучи старшеклассником, Терешин увлекся тяжелой атлетикой. Однако тренировки не давали того результата, о котором мечтал юноша, стремившийся к совершенному телосложению.

В поисках способов достичь желаемого он изучал различную информацию и экспериментировал с разными методиками. Поначалу молодой человек пробовал использовать стероиды и подобные им средства. Позднее он узнал о существовании синтола — искусственного масла, которое вводится инъекционно непосредственно в мышечную ткань для создания визуального объема и придания нужной формы. Особенность этого препарата в том, что после инъекции он длительное время сохраняется в мышцах.

Использование синтола влечет за собой серьезные негативные последствия для здоровья. Мать Терешина была категорически против того, чтобы ее сын экспериментировал с инъекциями масла для увеличения объема рук. Однако молодой человек проигнорировал предостережения близких и реализовал свой план. Благодаря этому он приобрел известность в интернете, однако популярность обернулась для него серьезными проблемами.

Мать Терешина делилась переживаниями о том, как пыталась образумить сына, спрашивая его о причинах таких поступков, но он отказывался прислушиваться к ее словам. По ее мнению, пользователи социальных сетей намеренно подстрекают его к опасным действиям, превращая в объект для экспериментов. Она отмечала, что люди в комментариях интересуются, когда же ему ампутируют конечности. Женщина признавалась, что готова ухаживать за сыном, если он станет инвалидом, и что ежедневно проливает слезы из-за сложившейся ситуации.

На новых фотографиях, опубликованных Терешиным в Сети, видно, что одна из рук-«базук» лопнула. В настоящее время блогер готовится к операции на травмированной руке. По какой причине рука лопнула, точно сказать смогут только эксперты.

