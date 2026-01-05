Один утонул, второго ищут: снегоход ушел под лед на Белоярском водохранилище
Двое мужчин на снегоходе провалились под лед на Белоярском водохранилище
На Белоярском водохранилище в Свердловской области в ночь на понедельник двое мужчин на снегоходе провалились под лед, сообщает E1.ru.
Одного пострадавшего спасатели вытащили из ледяной воды, но мужчина скончался в реанимации. Второго все еще ищут.
«Они выехали на лед ночью, была сильная метель. 15 м/с был ветер, видимости никакой абсолютно. Может быть, ехали за каким-то рыбаком, забирали кого-то», — отметили в службе спасения Заречного.
В ближайшее время на помощь спасателям на место ЧП прибудут водолазы. Они будут искать провалившегося под лед мужчину.
Ранее на Чукотке снегоход с санями провалился под лед, в ЧП от переохлаждения погиб ребенок.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.