Один погиб, другой пострадал: смертельный пожар вспыхнул на ТЭЦ-3 в Хабаровске

сегодня в 09:41

Пожар на ТЭЦ-3 в Хабаровске унес жизнь одного человека

Возгорание произошло в четверг на территории ТЭЦ-3 в Хабаровске. Вспыхнул один из корпусов во время проведения кровельных работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что с крыши корпуса тепловой электростанции валит дым.

Как пишет 112, в результате произошедшего пострадали два человека, один из них позднее скончался.

В данный момент пожарные локализуют возгорание. К тушению огня привлекли 32 человека и 12 единиц техники.

Сама ТЭЦ продолжает работать в штатном режиме.

