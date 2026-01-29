Один погиб, другой пострадал: смертельный пожар вспыхнул на ТЭЦ-3 в Хабаровске
Пожар на ТЭЦ-3 в Хабаровске унес жизнь одного человека
Фото - © Медиасток.рф
Возгорание произошло в четверг на территории ТЭЦ-3 в Хабаровске. Вспыхнул один из корпусов во время проведения кровельных работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что с крыши корпуса тепловой электростанции валит дым.
Как пишет 112, в результате произошедшего пострадали два человека, один из них позднее скончался.
В данный момент пожарные локализуют возгорание. К тушению огня привлекли 32 человека и 12 единиц техники.
Сама ТЭЦ продолжает работать в штатном режиме.
