Один насиловал, другой онанировал: южане надругались над девушкой в Краснодаре

В Краснодаре мужчины кавказской внешности изнасиловали и побили 19-летнюю девушку, заявил кубанский блогер и депутат Совета станицы Северской Сергей Климов со ссылкой на пострадавшую. В своем Telegram-канале общественник опубликовал рассказ горожанки, которая утверждает, что она поругалась со своим возлюбленным и выпила алкоголь, после чего подверглась изнасилованию со стороны незнакомцев.

Над девушкой надругались 14 мая, однако «активных поисков злоумышленников до сих пор не наблюдается», утверждает депутат. Пострадавшая рассказала, что в тот вечер она поссорилась с парнем и выпила, после чего пошла в магазин. Там ее встретили «около 8-9 человек кавказской внешности», которые начали оказывать внимание и вынудили даму сесть в их машину.

После этого один из новых знакомых изнасиловал девушку, а второй «стоял, наяривал на это», утверждает Климов.

«После того, как они завершили, она снова попыталась убежать, но получила удар кулаком в голову. Ее снова усадили в машину, а потом приехали еще „семьянины“, хватали за лицо, потребовали номер телефона…», — написал местный депутат.

После этого девушку высадили, и ее заметил прохожий. Он помог пострадавшей и отвез ее домой, откуда она вызвала полицию. Сейчас девушка просит уполномоченные органы вмешаться в ситуацию, чтобы наказать насильников.