Очевидцы заявили о задержке вызова скорой избитой лицеистке в Омске

В омском лицее № 64 директор вызвала скорую избитой ученице лишь через 25 минут после происшествия. Об этом рассказали очевидцы, сообщает gorod55.ru .

По словам собеседницы издания, директор сначала стала выяснять обстоятельства у второго участника конфликта, а затем позвонила родителям пострадавшей. Она уточняла, можно ли вызвать медиков, не объяснив, что произошло. Скорую вызвали после неоднократных просьб.

«Когда на место происшествия пришла директор лицея девочка в полубессознательном состоянии умоляла вызвать скорую помощь. Вместо оперативного оказания помощи, директор стала выяснять у нападавшего боксера, что произошло, долго беседуя с ним», — рассказала собеседница издания.

Она также заявила, что директор отказалась вызвать полицию, несмотря на просьбы. Родители обратились в правоохранительные органы самостоятельно.

Конфликт произошел 31 октября. По предварительным данным следователей, причиной стала личная неприязнь: 17-летний подросток избил ученицу параллельного класса. Девушка получила переломы рук и ключицы, сильное сотрясение мозга и травмы лица. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью школьницы.

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