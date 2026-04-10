Очевидцев ДТП предупредили: за одну ошибку можно получить штраф
Следователь Багатурия: лучший способ помочь пострадавшему в ДТП — вызвать скорую
Очевидец ДТП должен вызвать скорую помощь пострадавшему и оказать помощь, если возможно, сообщил РИАМО адвокат и бывший следователь Вадим Багатурия.
«Самый лучший способ помощи — звонок в 103 и вызов скорой помощи. Если же жизни пострадавшего угрожает такая опасность, которую очевидец может предотвратить, то безусловно надо действовать», — сказал Багатурия.
Уголовная ответственность не наступит, если между действиями лица, оказывающего помощь, и вредом здоровью либо смертью пострадавшего отсутствует причинно-следственная связь.
Адвокат добавил, что статья об «Оставлении в опасности» предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей.
