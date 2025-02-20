Очень странная авария с автобусом произошла в Дмитрове
Автобус въехал в барьерное ограждение в Дмитрове
Рейсовый автобус врезался в барьерное ограждение в Дмитрове, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком, сообщает Telegram-канал «ЧП Дмитров».
ДТП произошло на трассе в районе СНТ «Гагат». Кадры момента происшествия опубликованы в Сети.
Судя по видео, автобус ехал позади грузовика. Тот, вероятно, резко затормозил, готовясь к повороту налево.
Водитель автобуса, желая избежать столкновения, решил объехать грузовик справа. Общественный транспорт угодил прямо в дорожное ограждение. Затем автобус отъехал от этого места и остановился на обочине.
Информация о пострадавших на данный момент неизвестна.
Ранее два грузовика столкнулись на МКАД. Движение в зоне ДТП было затруднено.