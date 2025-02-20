Очень странная авария с автобусом произошла в Дмитрове

сегодня в 13:36

Автобус въехал в барьерное ограждение в Дмитрове

Рейсовый автобус врезался в барьерное ограждение в Дмитрове, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком, сообщает Telegram-канал « ЧП Дмитров ».

ДТП произошло на трассе в районе СНТ «Гагат». Кадры момента происшествия опубликованы в Сети.

Судя по видео, автобус ехал позади грузовика. Тот, вероятно, резко затормозил, готовясь к повороту налево.

Водитель автобуса, желая избежать столкновения, решил объехать грузовик справа. Общественный транспорт угодил прямо в дорожное ограждение. Затем автобус отъехал от этого места и остановился на обочине.

Информация о пострадавших на данный момент неизвестна.

Ранее два грузовика столкнулись на МКАД. Движение в зоне ДТП было затруднено.