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Обвиняемый в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ арестован на 2 месяца

Обвиняемого в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ Украины Василия Прозорова арестовали на 2 месяца, сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина признал вину и раскаялся, теперь он будет сотрудничать со следствием.

Обвиняемый имеет вид на жительство в Украине и постоянно проживал именно там. Убийство заказали спецслужбы.

Ранее автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову, взорвался, как только мужчина повернул ключ в замке зажигания.

Пострадавший получил рваную рану ноги, но остался жив.