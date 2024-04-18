Обвиняемый в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ арестован на 2 месяца
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Обвиняемого в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ Украины Василия Прозорова арестовали на 2 месяца, сообщает Telegram-канал «112».
Мужчина признал вину и раскаялся, теперь он будет сотрудничать со следствием.
Обвиняемый имеет вид на жительство в Украине и постоянно проживал именно там. Убийство заказали спецслужбы.
Ранее автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову, взорвался, как только мужчина повернул ключ в замке зажигания.
Пострадавший получил рваную рану ноги, но остался жив.