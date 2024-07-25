Обвиняемый в изнасиловании айтишник не работал в «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» заявила, что айтишник, изнасиловавший ученицу, никогда не работал в их организации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Человек на фотографии с указанными данными (ФИО, возраст), которого описывает Telegram-канал SHOT, не является и никогда не был сотрудником „Лаборатории Касперского“» — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее SHOT сообщил, что 27-летний айтишник работал в «Лаборатории Касперского». Он изнасиловал ученицу около школы № 1861. Также злоумышленник украл у девочки наушники. После этого мужчина скрылся.

Через несколько часов после преступления айтишника задержали в Домодедове, у него дома. Также ранее он работал в ФНС.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж».